Final-Four in Saarbrücken Sieg über Wiener Neustadt – Düsseldorf steht im Finale der Tischtennis-Champions-League

Der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat das Endspiel der Tischtennis-Champions-League erreicht. Der Vorjahresfinalist bezwang am Sonntagnachmittag in der Saarbrücker Saarlandhalle den TTC Wiener Neustadt mit 3:1. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Abend (ab 17 Uhr) der Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken Tischtennis und der TTC Neu-Ulm gegenüber. Das Finale findet an diesem Montag (14 Uhr) statt.