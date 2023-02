3:1-Sieg im Hexenkessel des Post SV Mühlhausen : FCS Tischtennis stößt Tür zum Champions-League-Finale auf

Die Siege von Kapitän Patrick Franziska waren entscheidend für den FCS-Auswärtssieg. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mühlhausen Kapitän Patrick Franziska überragt beim 3:1-Erfolg des 1. FC Saarbrücken Tischtennis im Halbfinal-Hinspiel der Champions League in Mühlhausen mit zwei Einzelsiegen. Das Rückspiel steigt am Sonntag in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle.