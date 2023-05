Letzte Heimniederlage gegen Ochsenhausen vor fünf Jahren FCS Tischtennis ist heiß auf nächsten Titel: Heim-Serie als Omen für den Playoff-Start?

Die Europa-Helden des 1. FC Saarbrücken-Tischtennis dürsten nach ihrem jüngsten Triumph in der Champions League nun nach dem zweiten Titel der Saison. An diesem Freitag ab 19 Uhr empfängt der FCS in der heimischen Joachim-Deckarm-Halle die TTF Ochsenhausen zum Halbfinalhinspiel in den Bundesliga-Playoffs um die deutsche Meisterschaft.