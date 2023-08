Saisonauftakt gegen den TTC Bergneustadt FCS Tischtennis startet mit Heimspiel in die neue Saison

Saarbrücken · Der 1. FC Saabrücken Tischtennis startet sieben Wochen nach der Niederlage im Meisterschaftsfinale gegen Borussia Düsseldorf in die neue Bundesliga-Saison. An diesem Sonntag (13 Uhr/Burstenhalle) tritt der Champions-League-Sieger in neuer Besetzung zum Auftakt beim TTC Schwalbe Bergneustadt im bergischen Land an.

25.08.2023, 13:50 Uhr

Die Tischtennisspieler des 1. FC Saarbrücken um Kapitän Patrick Franziska starten mit der Auswärtspartie beim TTC Schwalbe Bergneustadt in die neue Bundesliga-Saison. Foto: dpa/Han Xu

Von David Hoffmann Volontär Sportredaktion