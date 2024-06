Das historische Double winkt Das ewige Finale und sein nächster Akt – FCS Tischtennis kämpft um den Meistertitel

Es ist ein beliebtes Spiel vor großen Finals, die bisherigen Duelle beider Kontrahenten nochmals Revue passieren zu lassen. Vor allem dann, wenn die Partien oftmals über Titel entschieden. Und so hat die Tischtennis-Bundesliga TTBL in dieser Woche vor dem Endspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Düsseldorf an diesem Sonntag (13 Uhr) in Frankfurt eine Pressemitteilung mit folgendem Titel verschickt: „Sieben legendäre Duelle von Düsseldorf und Saarbrücken“.