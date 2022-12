Tischtennis : Nach starkem Auftritt in der Gruppenphase: FCS Tischtennis erreicht das Halbfinale der Königsklasse

Nach starkem Auftritt in der Gruppenphase: FCS Tischtennis erreicht das Halbfinale der Königsklasse

Saarbrücken Der deutsche Vizemeister bezwingt AS Pontoise Cergy aus Frankreich mit 3:2 und zieht ins Halbfinale der Champions League ein. Auch in der Bundesliga gelingt ein 3:2-Heimsieg über Werder Bremen.

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis steht nach einem 3:1-Heimsieg gegen AS Pontoise Cergy am Sonntag im Halbfinale der Champions League. Patrick Franziska brachte den FCS mit einem 3:2 (11:6, 14:12, 9:11, 8:11, 6:4) über den Franzosen Emmanuel Lebesson in Führung. Darko Jorgic erhöhte durch ein 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) gegen Esteban Dorr aus Frankreich auf 2:0. Takuya Jin unterlag Marcos Freitas aus Portugal mit 0:3 (5:11, 6:11, 7:11). Franziska gewann danach 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) gegen Dorr.