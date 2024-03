Im Finale wartet Borussia Düsseldorf Traum von der Titelverteidigung „dehemm“ lebt weiter – FCS-Tischtennis gewinnt Halbfinale gegen Neu-Ulm

Am Ende war Franziska an diesem Tag eine Nummer zu groß für Ovtcharov, gewann Durchgang drei (11:5) und somit auch die Partie mit 3:0. Ein erneutes Ausrufezeichen Franziskas im Kampf um sein Ticket zu Olympia nach Paris. „Es ist eine überragende Stimmung in der Halle. Es macht unglaublich viel Spaß, hier heute zu spielen“, sagte er.