1. FC Saarbrücken Tischtennis : FCS zieht ins Pokal-Finalturnier ein

Saarbrücken Tischtennis: Saarbrücker schlagen Grünwettersbach nach Patzer gegen Bad Königshofen.

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Sonntag den Einzug ins Final Four, das Finalturnier um den deutschen Pokal, geschafft. Der amtierende Pokalsieger schlug den ASV Grünwettersbach in der heimischen Joachim-Deckarm-Halle mit 3:0 und trifft nun am Sonntag, 8. Januar, in Neu-Ulm im Halbfinale auf Serienmeister Borussia Düsseldorf. Der FCS machte dabei in rund zwei Stunden kurzen Prozess. Im ersten Spiel schlug Darko Jorgic Gästespieler Xi Wang mit 3:1 (11:2, 11:5, 3:11, 11:1), danach besiegte FCS-Kapitän Patrick Franziska den ehemaligen Saarbrücker Tiago Apolonia in drei Sätzen (11:9, 12:10, 11:9). Für den dritten Punkt sorgte der Belgier Cedric Nuytinck durch ein 3:2 gegen Ricardo Walther (10:12, 11.3, 6:11, 11:6, 11:9).