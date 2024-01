Tischtennis Ein kurzer Weg mit hohen Hürden

Mit Ochsenhausen wartet ein Team, das in Bestbesetzung zu den Top Drei der Bundesliga zählt. Das zweite Halbfinale bestreiten zeitgleich Rekordmeister und FCS-Dauerrivale Borussia Düsseldorf und der ASV Grünwettersbach. „Ochsenhausen ist eine Mannschaft, die in der Top-Formation absolut auf Augenhöhe mit uns und Borussia Düsseldorf agiert“, sagt FCS-Teammanager Nicolas Barrois. Mit dem brasilianischen Weltranglisten-Fünften Hugo Calderano und dem Franzosen Simon Gauzy (Platz 28) verfügt das Team über Weltklasse-Spieler. In der Bundesliga liegen die Oberschwaben zwar mit 10:10 Punkten derzeit nur auf Rang fünf, doch traten sie dort nur selten mit Calderano und Gauzy gemeinsam an. „Es hat oftmals einer der beiden gefehlt, daher verschleiert der Tabellenplatz ihr wahres Leistungsvermögen“, betont Barrois. Er gebe aber davon aus, „dass sie am Sonntag in Bestbesetzung auflaufen“. Auch FCS-Kapitän Patrick Franziska hat großen Respekt vor Ochsenhausen: „Für mich ist es ganz klar ein 50:50-Duell.“