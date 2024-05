Im Finale gegen Düsseldorf FCS Tischtennis siegt gegen Bremen im Stile einer echten Top-Mannschaft

Manchmal sind es Momente, die sinnbildlich für das sind, was in vielen Stunden zuvor passiert. Wenige Sekunden reichen aus, um ein Bild davon zu zeichnen, was sich abgespielt hat. Dies gilt nicht nur, aber in besonderer Weise für den Tischtennis-Sport. Die Uhr in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle zeigte am Sonntag 18:25 Uhr an, als im entscheidenden Doppel des zweiten Playoff-Halbfinals zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Werder Bremen der Ballwechsel folgte, der alles über dieses Spiel aussagte. An dessen Ende stand für den FCS nach großem Kampf und einem 3:2-Sieg der erneute Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft, in dem wieder einmal Borussia Düsseldorf wartet.. „Wir wollten das dritte Spiel vermeiden, wussten aber auch, dass es passieren kann“, sagte ein sichtlich müder, aber erleichterter FCS-Kapitän Patrick Franziska, „wir sind froh, dass wir gewonnen haben“.