Playoffs FCS-Tischtennis vor Halbfinale gegen Bremen – der „Chinesen-Schreck“ will mehr

Wenn Patrick Franziska an den Tisch tritt, der für ihn die Welt bedeutet, sich zum Aufschlag bereit macht und der nächste Ballwechsel beginnt, dann ist der Tischtennis-Nationalspieler in seinem Element. Konzentriert, im Tunnel, den Punkt im Fokus. Das gelang dem Kapitän des 1. FC Saarbrücken schon immer gut – in den letzten Wochen aber besonders. Sehen wir aktuell den besten Patrick Franziska aller Zeiten? „Ich denke, das kann man so sagen“, sagt der 31-Jährige, „in meinem Spiel passt gerade ziemlich viel zusammen.“