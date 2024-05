1. FC Saarbrücken Tischtennis FCS Tischtennis nur noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt

Saarbrücken · Nach dem 3:0 Sieg in Bremen fehlt dem 1. FC Saarbrücken Tischtennis nur noch ein Sieg zum Einzug in das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Am Sonntag können Patrick Franziska und Co. alles klarmachen.

24.05.2024 , 21:27 Uhr

Tischtennis-Topspieler Patrick Franziska steht mit dem 1. FC Saarbrücken kurz vor dem Einzug in das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Foto: dpa/Joaquim Ferreira

Von mwe und Sport-Informations-Dienst GmbH SID