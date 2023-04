1. FC Saarbrücken erstmals Sieger der Tischtennis Champions League FCS feiert historischen Triumph in der Höhle des Löwen

Was für ein Krimi! Am Montagabend um kurz vor Mitternacht war es vollbracht. Pedro Miguel Moura, Präsident der Europäischen Tischtennis Union, überreichte den strahlenden Spielern des 1. FC Saarbrücken den Champions-League-Pokal. Vorangegangen war ein epischer Kampf über mehr als viereinhalb Stunden. 1100 Zuschauer – davon 40 mitgereiste Saarbrücker – im ausverkauften Arag-CenterCourt sahen im Final-Rückspiel, wie der FCS durch ein 2:1 im Golden Match gegen Borussia Düsseldorf zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die europäische Königsklasse gewann. Es war der letzte große Titel, der den Saarländern in ihrer Sammlung noch fehlte – und der größte der Vereinsgeschichte.