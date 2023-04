Finale der Champions League FCS kämpft verbissen und verliert dramatisch

Sichtlich erleichtert riss Dang Qiu am späten Freitagabend die Arme in die Höhe. Der deutsche Tischtennis-Einzelmeister von Borussia Düsseldorf durfte sich am Ende eines epischen Ballwechsels über das 21:19 im spielentscheidenden letzten Satz gegen Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken freuen. Franziska ließ den Kopf hängen, obwohl die 1580 Zuschauer in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle ihren Kapitän nach dem nervenaufreibenden Finalhinspiel in der Champions League mit stehenden Ovationen feierten.