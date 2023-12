1. FC Saarbrücken Tischtennis gegen Pontoise Cergy FCS-Tischtennis will ins Final-Four der Königsklasse

Dabei treten Franziska und Co. an diesem Donnerstag (19 Uhr, Joachim-Deckarm-Halle) zu Hause gegen das französische Top-Team aus dem Pariser Norden, während genau eine Woche später das Rückspiel auswärts auf dem Plan steht. „Es sind zwei der wichtigsten Saisonspiele für uns, da es um den Einzug ins Finale ‚dahemm‘ geht“, sagt FCS-Teammanager Nicolas Barrois, „wir haben in letzter Zeit auch die knappen Partien für uns entschieden und gehen mit einem guten Gefühl ins Spiel.“ Barrois hofft darauf, in Bestbesetzung antreten zu können, auch wenn Patrick Franziska in den vergangenen Tagen eine Erkältung plagte. Vor dem Spiel in Pontoise wartet an diesem Sonntag (16 Uhr) noch das Bundesligaspiel bei Werder Bremen.