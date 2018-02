später lesen 1. FC Saarbrücken Tischtennis FCS mussohne Franziskanach Mühlhausen Teilen

Für Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken steht an diesem Sonntag ein wichtiges Spiel im Kampf um die Playoffs an. Um 15 Uhr muss der FCS beim Tabellensechsten (14:16 Punkte) Post SV Mühlhausen ran. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoffplatz fünf beträgt gerade einmal zwei Punkte. Der FCS hat aber ein Spiel weniger, alle anderen vier Partien des Spieltags hatten schon am Dienstagabend stattgefunden.