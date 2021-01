Tischtennis : FCS klettert in der Tabelle auf den zweiten Platz

Saarbrücken Tischtennis-Bundesligist feiert zwei wichtige Siege.

Der 1. FC Saarbrücken ist im Kampf um die vier Playoff-Plätze in der Tischtennis-Bundesliga wieder voll im Rennen. Nach dem 3:0-Sieg gegen die TTF Ochsenhausen am Freitagabend in der heimischen Joachim-Deckarm-Halle setzte sich der amtierende deutsche Meister am Sonntag beim TTC Bad Homburg mit 3:1 durch. Mit den beiden Siegen hat sich der FCS auf den zweiten Tabellenplatz hinter Ligaprimus Borussia Düsseldorf vorgeschoben. „Wir stehen wieder in den Playoff-Plätzen. Dort wollten wir unbedingt hin. Jetzt haben wir es selbst in der Hand und wollen unseren Platz verteidigen“, kommentierte Erwin Berg den erfolgreichen Auftakt der Rückrunde. Dass das nicht leicht werden dürfte, weiß der sportliche Leiter des FCS. Denn die Konkurrenz um die vier Plätze ist groß wie selten.