FCS ist Vize-Pokalsieger

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Samstagnachmittag das Finale um den deutschen Pokal gegen Borussia Düsseldorf mkt 0:3 verloren.

Ihr Name

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Samstagnachmittag das Finale um den deutschen Pokal gegen Borussia Düsseldorf mkt 0:3 verloren. Zuerst unterlag Patrick Franziska dem Schweden Kristian Karlsson knapp in fünf Sätzen (9:11, 12:10, 4:11, 11:9, 8:11), dann zog auch der Portugiese Tiago Apolonia gegen Superstar Timo Boll den Kürzeren. Der Saarbrücker verlor trotz eines furiosen ersten Satzes mit 1:3 (11:5, 9:11, 3:11, 8:11). Noch schneller ging es dann bei Patrick Baum, der dem Schweden Anton Köllberg in drei Sätzen mit 3:11, 8:11 und 4:11 unterlag.

Nach dem Halbfinale durfte der FCS noch jubeln. In der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena schlug der FCS den Bundesliga-Rivalen TTF Ochsenhausen am Samstagmittag mit 3:1. Dabei war vom befürchteten Ochsenhausener Heimspiel vor rund 3700 Zuschauern in der ausverkauften Halle nichts zu spüren. Die gut 50 Fans aus dem Saarland machten genausoviel Alarm wie die Anhänger aus Ochsenhausen, das nur 40 Kilometer von Ulm entfernt liegt.

Im ersten Spiel lieferten sich der Portugiese Tiago Apolonia auf FCS-Seite und der junge Pole Jakub Dyjas ein ganz enges Duell. Apolonia lag gleich im ersten Satz mit 0:5 hinten, schien zum Spielbeginn um 11 Uhr noch nicht ganz wach zu sein. Dann kämpfte er sich aber ins Spiel und gewann den Durchgang noch mit 14:12. Dann sah es nach den verlorenen Sätzen zwei und drei (9:11 und 6:11) nach einer Niederlage des Saarbrückers aus. Apolonia kam aber wieder zurück. Im vierten Satz war er beim Stand von 9:9 nur zwei Punkte von einer Niederlage entfernt, setzte sich aber mit 11:9 durch. Und den entscheidenden fünften Durchgang gewann er mit 11:7. Es hieß 1:0 für den FCS.

Dann kam die Saarbrücker Nummer eins, Patrick Franziska, als zweiter FCS-Spieler an die Platte. Gegen den laut neuer Weltrangliste stärksten Ochsenhausener Hugo Calderano schien es ein nur halb so kurzes Spiel zu werden wie bei Apolonia. Nach 11:8 und 11:9 schwächelte Franziska aber im dritten Satz und verlor mit 6:11. Dafür hatte er beim 11:7 im vierten Satz dann wieder seine Souveränität wiedergewonnen.

2:0 für den FCS, Patrick Baum hätte gegen den Japaner Yuto Muramatsu den Finaleinzug jetzt klarmachen können. Der Saarbrücker spielte an Nummer drei, Bojan Tokic war gar nicht erst mitgereist. Der FCS-Slowene war von einer schweren Erkältung doch noch zu sehr geschwächt. So stand als Ersatzspieler der junge Dennis Klein auf dem Spielberichtsbogen. Baum verlor dann gegen den japanischen Abwehrspezialisten mit 1:3 (11:13, 8:11, 13:11, 9:11). Dabei unterliefen ihm viele Fehler, ein ums andere Male schlug Baum den Ball ins Netz. Muramatsu spielte mit sehr viel Schnitt und Schnittwechseln, so waren es viele unangenehme Ballwechsel für Baum.

Jetzt kam es auf Tiago Apolonia an. Der Saarbrücker Portugiese spielte gegen den Brasilianer Hugo Calderano. Und Apolonia machte es spannend. Am Ende siegte er schließlich mit 3:1 Sätzen (12:10, 5:11, 12.10, 11:8) und durfte mit seinen Teamkollegen jubeln. Aber eben nur einmal, der Finalsieg blieb dem FCS wie schon im Vorjahr verwehrt.