Tischtennis : FCS in Champions League weiterhin ungeschlagen

Saarbrücken Während Patrick Franziska ebenso wie Dimitri Ovtcharov bei den World Tour Grand Finals in China im Achtelfinale ausgeschieden ist, haben Franziskas Mannschaftskollegen vom 1. FC Saarbrücken am Donnerstag das letzte Spiel der Champions-League-Gruppenphase beim PPC Villeneuvoise gewonnen.

Mit 3:0 siegten Kakeru Sone (3:0 gegen Yevhen Pryshchepa), Cristian Pletea (3:2 gegen Vassily Lakeev) und Tomas Polansky (3:1 gegen Cedric Lepage) bei den Franzosen. Damit haben die Saarländer alle Vorrundenspiele gewonnen und ziehen als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Die Auslosung des Viertelfinals findet am 16. Dezember in Luxemburg statt. Am Sonntag geht es für den FCS in der Bundesliga gegen den Post SV Mühlhausen weiter. Los geht es um 15 Uhr in der Joachim-Deckarm-Halle.