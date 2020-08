Vorbereitung für die 3. Liga : FCS gewinnt Testspiel gegen FSV Frankfurt

Saarbrücken Erfolgreicher Testspielauftakt für den 1. FC Saarbrücken - 700 Zuschauer verfolgten die Partie gegen den FSV Frankfurt.

"In der ersten Hälfte waren wir bereit sehr viel zu investieren, in der zweiten nicht mehr so sehr", zog Trainer Lukas Kwasniok Bilanz nach dem 5:2 (4:1)-Erfolg des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken über den Regionalligisten FSV Frankfurt. Exakt 700 Zuschauer waren trotz zweier doch recht unterschiedlicher Spielzeiten zufrieden mit den Testspielauftakt des Aufsteigers aus dem Saarland.