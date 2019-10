Tabellenführung ausgebaut : FCS gewinnt 2:0 gegen VfR Aalen

Völklingen "Spitzenreiter! Spitzenreiter" feierten 3253 Zuschauer im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion den 2:0 (1:0)-Erfolg des 1. FC Saarbrücken über den VfR Aalen.

Der FCS hat damit die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Südwest auf fünf Punkte ausgebaut. Dabei nutzten die Saarländer das 2:2-Unentschieden des Verfolgers TSV Steibach bei der TSG Hoffenheimm II am Freitagabend.

200 mitgereiste VfR-Fans brannten vor und während der Partie einiges an Feuerwerk ab - beide Mannschaften ließen sich davon zunächst nicht anstecken. 15 Minuten geschah auf dem Feld nichts, dann zog der FCS angetrieben vom bärenstarken Sebastian Jacob das Tempo an. Gillian Jurcher scheiterte an Torwart Daniel Bernhardt (16.), Fabian Eiseles Schuss kratzte Nico Lukas von der Linie (21.). Nach Foul von Dijon Ranaj an Perdedaj entschied Schiedsrichter Patrick Glaser auf Strafstoß. Zellner verwandelte eiskalt rechts unten neben den Pfosten - das 1:0 (23.) war zu diesem Zeitpunkt überfällig. Und auch der zweite Treffer war möglich. Eisele scheiterte am Pfosten (26.).