1. FC Saarbrücken Tischtennis : Mit viel Selbstvertrauen ins Final Four

FCS-Trainer Slobodan Grujic (Mitte) bespricht sich mit Shang Kun. Der sportliche Leiter Erwin Berg hält sich im Hintergrund. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken spielt an diesem Samstag in Neu-Ulm um den deutschen Tischtennis-Pokal.

Beim 1. FC Saarbrücken herrscht vor der ersten Titelvergabe der laufenden Saison trotz trüben Winterwetters eitel Sonnenschein. „Als Tabellenführer fahren wir mit viel Selbstvertrauen zum Pokalfinale. Und wenn wir mal da sind, wollen wir den Titel auch haben“, sagt Saarbrückens Nummer eins, Patrick Franziska, gut gelaunt.

An diesem Samstag um 11 Uhr beginnt in der Neu-Ulmer Arena das Hauen und Stechen der letzten vier Mannschaften um den deutschen Tischtennis-Pokal. Der FCS bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem ASV Grünwettersbach zu tun. Im zweiten Halbfinale duelliert sich der amtierende Meister und Pokalsieger TTF Ochsenhausen mit dem Rekordmeister und -Pokalsieger Borussia Düsseldorf. Die Sieger der Semifinals spielen dann ab 14.30 Uhr im Endspiel den Pokalsieger aus.

Nachdem die Spieler und Verantwortlichen des FCS sich von Hessen bis China rund um die Welt verstreut hatten, um die Feiertage bei ihren Familien zu verbringen, hat sich die Mannschaft seit Montag wieder in Saarbrücken um Slobodan Grujic geschart. Auch der Trainer des FCS sieht der Chance, den ersten Titel des Jahres ins Saarland zu holen, mit viel Optimismus entgegen. „Wie wir 2019 gespielt haben, war schon sehr erfreulich. Wir sind Tabellenführer in der Bundesliga und haben als Gruppensieger das Viertelfinale der Champions League erreicht. Natürlich ist da auch im Pokal das Selbstvertrauen entsprechend groß. Wir machen uns keine großen Gedanken, sondern wollen einfach weiter so gut spielen, wie wir das bisher getan haben“, sagt der Serbe.

Die Chancen, ins Finale einzuziehen, stehen für die Blau-Schwarzen exzellent. Gegen Grünwettersbach, wo der Ex-Saarbrücker Tobias Rasmussen seit Beginn dieser Spielzeit aufschlägt, geht der deutsche Vizemeister als Favorit ins Rennen. In der Bundesliga setzte sich der FCS beim Karlsruher Stadtteil-Club klar mit 3:0 durch. „In diesem Jahr ist alles so ausgeglichen wie noch nie“, bleibt Erwin Berg aber zurückhaltend und verweist auf die äußerst knappen Punktabstände in der Bundesliga. Der sportliche Leiter der Saarbrücker räumt aber auch ein: „Gegen Grünwettersbach sind wir sicherlich Favorit. Wir wollen ins Finale, und das ist auch möglich.“ Man nehme die Favoritenrolle an, aber die Unterschiede sind „nicht so groß. Wir gehen selbstbewusst, aber auch mit Respekt ins Halbfinale“, sagt auch Trainer Grujic.

Dass sich im anderen Halbfinale die beiden Mitfavoriten Düsseldorf und Ochsenhausen gegenseitig ausschalten, spielt dem FCS natürlich in die Karten. Einen Wunschgegner bei einer eventuellen Finalteilnahme haben die Saarbrücker nicht. „Das nehmen wir dann, wie es kommt. Aber zuerst einmal müssen wir das Endspiel erreichen“, sagt Grujic. Für Berg sind beide möglichen Finalgegner „bärenstark“: „Wenn man sich die Weltranglistenpositionen aller Spieler ansieht, stehen beide auf dem Papier vor uns“. Der Sportchef sagt aber auch: „Wir haben bewiesen, dass wir gegen jeden gewinnen können.“ In der Bundesliga ist der FCS mit 13 Siegen und drei Niederlagen das Maß der Dinge. Gegen Meister Ochsenhausen landete der Spitzenreiter zwei Siege (3:0, 3:2), gegen Düsseldorf folgte dem klaren 3:0-Hinspielsieg eine knappe 2:3-Niederlage – wobei der FCS da auf Patrick Franziska und Darko Jorgic verzichten musste.