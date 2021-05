2. Frauen-Bundesliga : FCS-Frauen vor finalem Spiel um den Ligaverbleib

Nora Clausen (in Gelb) erzielte den letzten Treffer beim Sieg der FCS-Frauen bei den Würzburger Kickers. Foto: imago images/foto2press/Sven Leifer via www.imago-images.de

Würzburg Die Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken haben ihre Chance auf den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga Süd gewahrt: Das Team von Trainer Taifour Diane behielt am Sonntag beim Tabellenvorletzten Würzburger Kickers mit 3:0 (1:0) die Oberhand und schickte den Aufsteiger aus Bayern damit vorzeitig zurück in die Regionalliga.

Von David Benedyczuk

Die Tore erzielten Gloria Douglas (35. Minute), Leonie Stöhr (79.) und Nora Clausen (92.).