Die Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken mussten sich im Spitzenspiel der 2. Bundesliga zuhause gegen den 1. FC Köln mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden begnügen und damit die Tabellenführung wieder an den VfL Wolfsburg II abgeben. „Wir standen defensiv sehr gut, haben vorne fünf dicke Chancen, von denen drei einfach sitzen müssen“, sagte Saarbrückens Mittelfeldspielerin Samantha Herrmann enttäuscht.

Die FCS-Frauen erwischten im Duell der beiden Topanwärter auf den Bundesliga-Aufstieg einen perfekten Start und gingen durch ein Kölner Eigentor nach 30 Sekunden in Führung, als sich Julia Matuschewski über links stark bis zur Grundlinie durchtankte und deren flache Hereingabe von Gästeverteidigerin Anna Kirschbaum zum Saarbrücker 1:0 im Tor landete.

Bei nasskühler Witterung verpasste der FCS daraufhin vor etwa 200 Zuschauern am Kieselhumes mehrfach das beruhigende zweite Tor. Alleine Torjägerin Jacqueline de Backer vergab drei dicke Chancen, die klarste 20 Minuten vor Schluss.

Der Chancenwucher sollte sich in Hälfte zwei rächen: Nach einer Kölner Ecke von Kristina Hild an den kurzen Pfosten kam Karoline Kohr frei zum Kopfball und nickte zum 1:1 (76.) unter die Latte. „Der Gegner war nur bei Standards gefährlich. In der Szene haben wir leider gepennt“, monierte FCS-Trainer Taifour Diane: „Es war von Anfang an eine gute Leistung von uns. Wir machen früh das Tor und müssen Köln dann eigentlich mit drei, vier Toren nach Hause schicken.“ Aber neben de Backer scheiterten auch Lea Grünnagel mit einem Abseitstor, Hannah Griffin, Chiara Loos und Matuschewski mit teilweise allerbesten Chancen.

Somit gehen die FCS-Frauen mit zwei Punkten vor dem 1. FC Köln ins letzte Spiel vor der Winterpause beim USV Jena (Sonntag, 11 Uhr). Der Bundesliga-Absteiger ist als Tabellensechster sechs Zähler hinter dem FCS der Hauptkonkurrent um einen der zwei Aufstiegsplätze Richtung Bundesliga. Anja Ditscheid wird Trainer Diane auch da fehlen. Die Verteidigerin fällt mit Hüftproblemen auf unbestimmte Zeit aus.