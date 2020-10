Frauenfußball : FCS-Frauen legen los, großes Pokal-Los für Göttelborn

Trainer Taifour Diane und die Frauen des 1. FC Saarbrücken starten mit einem richtig schweren Spiel in die neue Saison in der 2. Liga. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Es ist ein Auftakt, wie er schwerer kaum sein könnte: An diesem Sonntag um 14 Uhr starten die Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken beim Topfavoriten 1. FC Köln in die neue Saison in der 2. Frauen-Bundesliga Süd.

Die Gastgeber sind Absteiger aus der Bundesliga, peilen mit namhaften Verstärkungen wie etwa Mandy Islacker (25 Länderspiele) den direkten Wiederaufstieg an. „Das ist ein sehr schwerer Auftakt, gerade auswärts. Dennoch fahren wir ohne Angst hin. Wir haben uns gut vorbereitet, die Mannschaft wächst langsam zusammen“, zeigt sich FCS-Trainer Taifour Diane optimistisch.

Nachdem sich die Saarbrücker Abwehrchefin Michaela Drescher im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hat, verpflichtete der FCS kurzfristig die luxemburgische Nationalspielerin Sadine Correia als Ersatz. Die 28-Jährige vom SC Bettemburg hatte bereits seit längerem bei Diane mittrainiert. Mehrere Wochen fehlen wird Jugend-Nationalspielerin Milena Fischer (Fußverletzung). Eine Rückkehr von Kapitänin Lena Ripperger (Kreuzbandriss) scheint frühestens Ende Oktober realistisch.