Der Frauenfußball-Zweitligist 1. FC Saarbrücken spielt in der zweiten Runde des DFB-Pokals am 8. oder 9. September beim Hegauer FV aus dem Landkreis Konstanz. Das ergab die Auslosung. Gegen den Aufsteiger in die Regionalliga Süd ist der FCS, der in der ersten Runde den Südwest-Regionalligisten SG Andernach mit 4:2 nach Verlängerung besiegt hatte, favorisiert. red