Fußball : FCS-Frauen beenden Hinrunde in Frankfurt

Die Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken hoffen auf einen erfolgreichen Trip zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt II. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken In ihrem letzten Hinrunden-Spiel in der 2. Frauen-Bundesliga Süd gastieren die Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken an diesem Sonntag um 14 Uhr bei Eintracht Frankfurt II. In der mit nur 16 Partien insgesamt sehr kurzen Spielzeit kann jeder Auftritt richtungweisend sein, zumal die letzten drei Mannschaften der 9er Staffel absteigen und der Viertletzte in die Relegation gegen den Viertletzten der 2. Liga Nord muss.

Der FCS hat aus den ersten sieben Spielen lediglich acht Punkte geholt (zwei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen), das bedeutet aktuell Platz fünf, der erste, sichere Nichtabstiegsplatz, aber alle Teams dahinter haben eine Partie weniger bestritten.