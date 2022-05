Fußball-Saarlandpokal der Frauen : FCS-Frauen fordern den Titelverteidiger Riegelsberg

BLIESRANSBACH Saarlandpokalfinale der Damen steigt am Donnerstag.

Was unlängst bei den Männern passierte, wiederholt sich an diesem Donnerstag im Fußball-Saarlandpokal-Finale der Frauen in Bliesransbach. Nachdem sich der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Riegelsberg erst am Sonntag zum Abschluss der Regionalliga-Meisterrunde begegnet sind, treffen sie an diesem Donnerstag im Endspiel in Bliesransbach (14 Uhr) erneut aufeinander. Der neue Drittliga-Meister aus Saarbrücken, der am 12. und 19. Juni in zwei Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Köln II um die Rückkehr in die 2. Bundesliga kämpft, geht nach dem 3:0-Heimsieg als Favorit ins Pokalfinale.