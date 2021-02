Tischtennis : FCS bleibt Tabellenzweiter und ist sicher in den Playoffs

Alles Augensache: Der 1. FC Saarbrücken um Nationalspieler Patrick Franziska feierte in der Tischtennis-Bundesliga am Wochenende zwei klare Siege. Foto: dpa/Li Jianan

Saarbrücken Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken hat am Doppelspieltag am Wochenende mit zwei klaren Siegen seinen zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Borussia Düsseldorf verteidigt. Am Freitagabend gewann der FCS sein Heimspiel gegen den TTC Fulda-Maberzell mit 3:0, am Sonntag legten die Saarbrücker ein 3:0 beim TTC Schwalbe Bergneustadt nach.

Shang Kun tat sich gegen Alvoro Robles schwer und musste über fünf Sätze gehen. Darko Jorgic ließ ein souveränes 3:0 gegen Benedikt Duda folgen, Patrick Franziska machte dann gegen Alberto Mino mit einem 3:1 den glatten Erfolg perfekt.