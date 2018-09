„Cornflakes zählen“: DFB ermittelt gegen FCK-Spieler

Der 27-Jährige hatte in einem Interview der Telekom unter anderem gesagt: „Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, dann soll der Cornflakes zählen gehen.“ Streitpunkt war ein Elfmeter für die Sachsen in der Nachspielzeit, bei dem Löhmannsröben den Ball zwar mit der Hand gespielt hatte, davor aber selbst mit dem Ellbogen getroffen wurde. „Ja, wenn das kein Foulspiel ist, ja leck mich am Arsch, Alter. Wie kann man das nicht sehen?“, sagte der Lautern-Profi. „Irgendwann platzt mir die Krawatte!“

An Schiedsrichter Markus Wollenweber richtete Löhmannsröben die Botschaft: „Ich hoffe, der kann 'ne Woche nicht pennen. Er soll erst mal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen.“