Regionalliga Südwest Webers Kopfball-Torpedo erlöst den FC Homburg im Topspiel gegen Offenbach

Es war weiterhin ein Spiel nur in eine Richtung. Mendler trat gefühlt alle zwei Minuten zum Eckball an – und ein eben solcher Standard brachte dann die erneute Führung für die Heimelf. Mendler schlug den Ball von links auf den zweiten Pfosten, wo Abwehrchef Felix Weber angerauscht kam und den Ball wuchtig per Kopf unter die Latte donnerte (82.). Ein Urschrei der Erlösung ging durch das Waldstadion. Für Kapitän Weber war es bereits der zweite Treffer in Folge, nachdem er schon in Balingen das wichtige 1:0 markiert hatte. Nach dem 2:1 verließ Torschütze Weihrauch das Feld, ebenso Lippert. Für sie kamen Raphael Akoto und David Hummel (85.). Homburg suchte nach dem erlösenden Treffer weiter den Weg nach vorne, wollte sich nicht auf eine Abwehrschlacht in den Schlussminuten einlassen. In der fünfminütigen Nachspielzeit scheiterte Stavridis noch am rechten Außennetz. Defensiv allerdings ließen die Gastgeber nicht mehr wirklich etwas zu und durften nach einer insgesamt bärenstarken Vorstellung mit den eigenen Fans den hochverdienten Heimsieg feiern.