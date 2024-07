Start der Regionalliga Südwest Darum reist der FC Homburg mit einem guten Gefühl zum Auftakt-Derby nach Trier

Der Schuss Euphorie, mit dem Fußball-Regionalligist FC Homburg Ende Juni in die Vorbereitung gestartet war, hat sich in den vergangenen Wochen manifestiert. „Wir sind sehr gut durch die Vorbereitung gekommen“, sagt Trainer Danny Schwarz vor dem Startschuss der neuen Spielzeit an diesem Freitag um 19 Uhr bei Aufsteiger Eintracht Trier. „Diese Welle, die seit dem Kickoff-Tag zu spüren war, wollen wir mitnehmen.“