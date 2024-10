Hummel vergibt vorne, Kretzschmar rettet hinten Siegesserie vom FC Homburg gerissen – Monsterparade von FCH-Keeper Tom Kretzschmar

Zur zweiten Halbzeit kam Homburg unverändert zurück, während Steinbach mit Michael Guthörl einen weiteren Ex-Saarbrücker in den eigenen Reihen durch Christoph Maier ersetzte. Die zweite Halbzeit begann direkt mit einer Homburger Ecke, in deren Nachgang Suljic im Strafraum beim Schussversuch gerade so geblockt wurde (46.). Kurz darauf hatte der FCH bei einem Umschaltmoment viel Platz, spielte in Person von Hummel und Mendler aber zu unpräzise, sodass die Szene verpuffte (48.) Gegenüber hatte Steinkötter die erste Gästechance nach der Pause, Kretzschmar war beim Schuss gen linkes Eck durch den Ex-Saarbrücker aber hellwach und parierte stark (52.). Daraus hätte durchaus ein Treffer resultieren können – was für Hummels Aktion gegenüber sogar noch umso mehr galt: Nach einem Steilpass von Kirchhoff rutschte der Ball durch zum durchstartenden Mendler, der von halblinks perfekt zu Hummel herüberlegte. Der Angreifer tauchte völlig frei vor dem Tor auf, scheiterte mit seinem Schuss aufs rechte Eck aber an der guten Reaktion von Heim (55.) – dennoch hätte das Hummels nächstes Tor sein müssen.