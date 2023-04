Saarlandpokal-Halbfinale Bei Grün-Weiß überwiegt der Stolz über einen starken Auftritt

Die Enttäuschung war in den Gesichtern zu lesen, doch die Köpfe waren oben. Traurig, aber stolz auf die eigene Leistung, verabschiedeten sich die Spieler des FC Homburg am Mittwochabend (vorerst) aus dem Saarlandpokal und von ihren Fans. Die Anhänger, die zuletzt mit ihrem Team mehr als kritisch umgegangen waren, honorierten den couragierten Auftritt des Regionalligisten beim 2:3 nach Verlängerung gegen den 1. FC Saarbrücken mit langem Applaus. „Jeder hat hier einen schönen Pokalabend erlebt, leider mit dem besseren Ende für den FCS“, sagte der St. Arnualer Tim Stegerer, der in der Verteidigung ein bärenstarkes Spiel ablieferte: „Wir waren mehr als auf Augenhöhe. Wir wollten eine Reaktion zeigen. Wir sind gegen einen ambitionierten Drittligisten haarscharf am Weiterkommen vorbei geschrammt.“