Regionalliga Hummel schießt FC Homburg zum Unentschieden gegen Stuttgart

Heimpremiere für den FC Homburg: Und wie bereits angedeutet, verzichtete FCH-Trainer Danny Schwarz nach der 1:4-Schmach zum Auftakt in Trier auf die ganz großen Personalrochaden, nahm allerdings einen Systemwechsel von einer defensiven Dreier- hin zu einer Viererkette vor. Vor Torwart Tom Kretzschmar bildeten Manuel Kober und Benjamin Kirchhoff das Innenverteidigerduo. Auf den defensiven Außenbahnen kamen Tim Steinmetz (rechts) und Max Dombrowka, der einzige Neue gegenüber Trier, zum Einsatz. Im zentralen Mittelfeld setzte Schwarz auf die Doppelsechs aus Lukas Quirin und Max Jansen. Das Offensivspiel sollte in erster Linie das Quartett um Mittelfeldlenker Patrick Weihrauch, die Flügelspieler Markus Mendler (vorzugsweise über links) und Amar Suljic sowie Mittelstürmer Jermain Nischalke beleben. Gegner Stuttgarter Kickers, am letzten Spieltag der Vorsaison an Ort und Stelle mit 0:3 unterlegen und damit auf den letzten Drücker am Drittliga-Durchmarsch gescheitert, nahm gegenüber dem 2:1-Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt II drei Wechsel vor: Marcel Schmidts, Daniel Kalajdzic und Christian Mauersberger rückten für Konrad Riehle, David Braig und Dennis de Sousa Oelsner in die Startelf, in der mit dem langjährigen Elversberger Sinan Tekerci auch ein im Saarland bestens bekannter Akteur auftauchte.