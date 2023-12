Duell gegen Hoffenheim II vor Pokalkracher Topspiel in der Regionalliga für den FC Homburg

Homburg · Zwei absolute Top-Spiele stehen für den FC Homburg an: Heute geht es gegen den Tabellendritten aus Hoffenheim in der Liga um wichtige Punkte im Aufstiegskampf, nächste Woche steht der DFB-Pokal für die Saarländer an.

02.12.2023 , 07:55 Uhr

Die Erfolgsserie des FC Homburg soll auch im Spitzenspiel bei der TSG Hoffenheim II halten. Foto: dpa/Tom Weller

Von David Benedyczuk

Drei Spiele stehen für Fußball-Regionalligist FC Homburg in den nächsten sieben Tagen noch an. „Die Punkte aus dem Hinspiel fehlen uns, die wollen wir uns zurückholen“, blickt Defensivspieler Tim Steinmetz selbstbewusst auf das letzte Gastspiel vor der Winterpause an diesem Samstag um 14 Uhr bei der TSG Hoffenheim II, das als Duell Dritter gegen Zweiter als absolutes Topspiel daherkommt.