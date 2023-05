Regionalliga Südwest Niederlage für den FC Homburg in Hoffenheim

Den Körper im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim, die Ohren irgendwie doch im Saarbrücker Ludwigsparkstadion – so war die Gemütslage der Grün-Weißen vor dem Spiel. „Es ist schon ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man als Homburger dem 1. FC Saarbrücker die Daumen drückt“, sagte FCH-Geschäftsführer Raphael Kowollik. Denn wenn sich Saarbrücken direkt für den DFB-Pokal qualifiziert hätte, dann hätten auch die Homburger in einem Entscheidungsspiel gegen den SV Auersmacher die Chance bekommen, sich für den lukrativen Wettbewerb zu qualifizieren.