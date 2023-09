Heimspiel gegen FSV Frankfurt FC Homburg will Schwung des ersten Sieges mitnehmen

Homburg · Nach dem ersten Sieg der laufenden Regionalliga-Saison in der vergangenen Woche will der FC Homburg an diesem Freitag zu Hause gegen den FSV Frankfurt nachlegen.

07.09.2023, 18:25 Uhr

Nach dem ersten Liga-Sieg seiner Mannschaft zuletzt hat Danny Schwarz, Trainer des FC Homburg, für das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt den nächsten Dreier im Blick. Foto: dpa/Tom Weller

Von David Benedyczuk