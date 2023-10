Heimspiel an diesem Samstag FC Homburg will gegen Hessen Kassel die jüngste Enttäuschung hinter sich lassen

Homburg · Fußball-Regionalligist FC Homburg zeichnet sich in dieser Saison weiterhin durch seine Unbeständigkeit aus. Auf das Remis zuletzt in Koblenz, will der FCH gegen Kassel nun mit einem Sieg antworten.

20.10.2023, 20:50 Uhr

Außenverteidiger Max Dombrowka will mit Regionalligist FC Homburg mehr Kontinuität in die eigenen Ergebnisse bringen. Foto: Andreas Schlichter

Von David Benedyczuk

„Die Tendenz geht absolut nach oben“, sagt Max Dombrowka. Der Verteidiger des Fußball-Regionalligisten FC Homburg sieht in der bisherigen Runde des FCH und seinem Wirken gewisse Parallelen. „Das ist ein ganz gutes Spiegelbild. Ich bin mit meiner Saison auch nicht hundertprozentig zufrieden. Da war auch mal ein schwächeres Spiel bei“, sagt der 31-Jährige, der ob des erneuten Fehlens von Dennis Lippert (Knieprobleme) an diesem Samstag im Heimspiel gegen Hessen Kassel (14 Uhr) wieder als Linksverteidiger auflaufen dürfte.