Erst Regionalliga, dann Saarlandpokal-Halbfinale Der FC Homburg hat Steinbach vor der Brust, den FCS aber schon im Kopf

Auf der Geschäftsstelle des FC Homburg herrschte in dieser Woche deutlich mehr Betriebsamkeit als sonst. „Die Leute wollen alle Karten“, sagt Geschäftsführer Rafael Kowollik lächelnd. Nicht so sehr für das Verfolgerduell der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den TSV Steinbach Haiger an diesem Samstag um 14 Uhr im Waldstadion, sondern Tickets für das „einzig wahre Saarderby“ gegen den 1. FC Saarbrücken am kommenden Mittwoch, 18.30 Uhr, an gleicher Stelle. „Die Karten für die Haupttribüne sind fast alle vergriffen“, sagt Kowollik. Der Verein rät, den Vorverkauf zu nutzen, um am Mittwoch unnötige Wartezeiten zu vermeiden.