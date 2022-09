Regionalliga Südwest : FCH schlägt Walldorf deutlich und rückt Ulm auf die Pelle

Homburg Nach der Niederlage gegen Offenbach am letzten Wochenende hat sich der FC Homburg am Freitagabend eindrucksvoll zurückgemeldet und den FCA Walldorf im heimischen Stadion mit 4:0 nach Hause geschossen.

„Wir haben es bisher nicht geschafft, drei Siege in Folge zu holen. Das muss uns am Freitag unbedingt gelingen“, hatte Timo Wenzel, der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg, vor dem fünften Heimauftritt gegen Astoria Walldorf gesagt. Und seine Elf erledigte diese Aufgabe vor 1200 Zuschauern im Waldstadion mit Bravour. Angeführt vom dreifachen Vorbereiter Markus Mendler feierte der Tabellenzweite am Freitagabend nach Toren von Thomas Gösweiner (14. Minute), José Matuwila (62.), Joel Gerezgiher (63.) und Fabian Eisele (73.) einen souveränen 4:0 (1:0)-Sieg und rückte über Nacht bis auf einen Zähler an Spitzenreiter SSV Ulm heran.