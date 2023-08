Nach Pleite gegen Hoffenheim II Der FCH steht bei Eintracht Frankfurt II schon unter Zugzwang

„Wir waren viel zu fehlerhaft, unkonzentriert und schlampig“, sagt Trainer Danny Schwarz zur jüngsten 1:2-Pleite des FC Homburg in der Fußball-Regionalliga gegen die U23 der TSG Hoffenheim. Fünf Tage nach dem 3:0 im DFB-Pokal gegen Bundesligist SV Darmstadt (3:0) war sein Team am Samstag im dritten Pflichtspiel in Folge zu Hause nicht wiederzuerkennen. Speziell die erste Hälfte war desolat. Nach dem 1:1 zum Start gegen den VfR Aalen steht Homburg daher an diesem Mittwoch im Nachholspiel und ersten Gastspiel der Runde bei Aufsteiger Eintracht Frankfurt II (19 Uhr) schon unter Zugzwang.