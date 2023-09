Fußball-Regionalliga Südwest FCH will aus der Hölle zum ersten Heimsieg

„Einmal kurz in den Himmel hoch, dann runter in die Hölle.“ So beschreibt Danny Schwarz seine erste Phase nach dem Saisonstart als Trainer von Fußball-Regionalligist FC Homburg. Nach dem dicken Ausrufezeichen im DFB-Pokal, dem 3:0 gegen Bundesliga-Neuling SV Darmstadt 98, folgte ein Fehlstart in der Liga mit nur drei Punkten aus fünf Partien. Den müssen die Grün-Weißen nach und nach reparieren, wollen sie den selbst auferlegten Ambitionen gerecht werden.