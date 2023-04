Regionalliga Südwest Die letzte Chance für Grün-Weiß

Wenzel hat beim SSV das Fußballspielen gelernt, ehe er 1998 in die Jugend des VfB Stuttgart wechselte und damit eine Karriere startete, die ihm 106 Bundesliga- und 51 Zweitliga-Einsätze bescherte. Vergangenheit. Die Liebe zum Heimatverein wird am Samstag für 90 Minuten ruhen. Das Spitzenspiel wird beiden Seiten alles abverlangen. „Es wird alles dabei sein. Wir und die Ulmer wollen eigentlich Fußball spielen“, sagt Wenzel, „aber es wird wahrscheinlich auch mal richtig scheppern. Das ist halt in einem Topspiel so. Wer Fußballfan ist, wird sich dieses Spiel anschauen.“