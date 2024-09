Regionalliga Südwest Darum hat der FC Homburg gegen Freiburg II mit „2:2 gewonnen“

Freiburgs Torwart Niklas Sauter hatte im Waldstadion viel zu tun, der FC Homburg vergab beim 2:2 gute Chancen. So wurde Michael Heiligs (rechts, in Grün) Kopfball in der Nachspielzeit noch geblockt.

Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland/IMAGO/Sebastian Bach