Regionalliga Südwest Homburg gelingt der erste Heimsieg in diesem Jahr

Die Grün-Weißen - zu Ehren des in dieser Woche verstorbenen Fanbeauftragten Norbert Busch mit Trauerflor - legten los wie die berühmte Feuerwehr: Gleich vier gute Möglichkeiten erspielten die Hausherren in den ersten fünf Minuten. Perdedajs Direktabnahme ging noch deutlich über das Gästetor (2.), der Kopfball von Gösweiner nach Flanke von Tim Steinmetz schon knapper vorbei (3.). Nach Vorarbeit von Kapitän Mart Ristl kam Nico Theisinger zum Abschluss, VfB-Schlussmann Dennis Seimen war allerdings auf dem Posten (4.). Nach Flanke von Tim Stegerer klärte Dominik Nothnagel in höchster Not vorm einköpfbereiten Gösweiner (5.).