Fußball-Regionalliga FC Homburg kassiert nächste Schlappe in Walldorf

Nach der Heimniederlage gegen die U21 des VfB Stuttgart nahm Homburgs Trainer Danny Schwarz zwei Änderungen in seiner Startelf vor: Für Dennis Lippert, der nach seinem starken Spiel gegen Stuttgart nicht im Kader auftauchte, und Phil Harres rückten Max Dombrowka und Fabian Eisele in die Anfangsformation. Gegner Walldorf unternahm nach drei Niederlagen in Folge (0:6 Tore) im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark den Anlauf, nicht noch weiter in den Tabellenkeller der Regionalliga-Staffel abzurutschen. FCH-Trainer Schwarz sah daher eine durchaus knifflige Aufgabe für seine Mannschaft, nahm sie nach der dritten Heimniederlage in Folge andererseits auch in die Pflicht. Das Hinspiel hatten die Grün-Weißen klar mit 5:0 gewonnen.