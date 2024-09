Regionalliga 2:0 in Gießen: Ristls Traumtor ebnet dem FC Homburg den Weg

Der FC Homburg kommt in der Fußball-Regionalliga immer besser in Fahrt: Am Samstagnachmittag feierten die Grün-Weißen mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg bei Aufsteiger FC Gießen ihren dritten Saisonsieg und den zweiten in Folge nach dem 6:0 im Heimspiel zuvor gegen den FC Villingen. In Mittelhessen kam der FCH früh zu seinen Chancen und nahm durch ein Traumtor von Kapitän Mart Ristl, der mit einem Kracher aus der Distanz erfolgreich war (30.), eine verdiente Führung mit in die Pause. In der zweiten Halbzeit gerieten die Grün-Weißen stark unter Druck, hielten sich nicht zuletzt dank Torwart Tom Kretzschmar aber schadlos und kamen in der Endphase durch das vierte Saisontor von Angreifer David Hummel zum entscheidenden 2:0 (80.). Nach dem siebten Spiel ohne Niederlage (drei Siege, vier Remis) orientiert sich Homburg im Tableau weiter nach oben, der Abstand auf Spitzenreiter Kickers Offenbach beträgt fünf Punkte.