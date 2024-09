Fußball-Regionalliga Spielfreudiger FC Homburg feiert gegen Villingen den ersten Heimsieg

Gegner Villingen, wie Homburg das Kürzel FC 08 tragend, hatte am sechsten Spieltag per 2:0 (0:0)-Erfolg über Schlusslicht Eintracht Frankfurt II den ersten Saisonsieg im Neuland eingefahren. Trainer Mario Klotz verzichtete daher auf größere Umstellungen beim Aufsteiger, der durch Treffer von Marcel Sökler (52. Minute), dem Bruder von Homburgs Co-Trainer Sven Sökler, und Tevfik Ceylan (89.) seinen Premierenerfolg verbuchte. Einzig Fabio Liserra rückte für den vermissten Kapitän Nico Tadic neu in die Anfangself. Im Villinger Aufgebot tauchte mit Karlo Kuranyi, dem Sohn von Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi (52 Länderspiele, 19 Tore, Vize-Europameister 2008), ein überaus bekannter Name auf – der am Mittwoch seine Treffsicherheit per Doppelpack beim 4:2-Sieg im südbadischen Pokal bei Landesligist FV Möhringen unter Beweis stellte.