Kaum eine klare Torchance für die Saarländer Debakel in Frankfurt – FC Homburg kassiert üble Klatsche in der englischen Woche

Der FC Homburg bekommt in der Fußball-Regionalliga weiter kein Bein auf die Erde. Am Mittwochabend mussten sich die Grün-Weißen im ersten Gastspiel der neuen Saison bei Eintracht Frankfurt II klar und deutlich mit 0:5 (0:1) geschlagen geben und haben damit endgültig einen Fehlstart in die Runde hingelegt. Vor 1800 Zuschauern in Dreieich konnte sich der FCH wie schon zuvor beim 1:2 zuhause gegen die TSG Hoffenheim II nicht eine klare Torchance erspielen und präsentierte sich in der Defensive vor allem in Hälfte zwei komplett überfordert. Nach einem verhaltenen Spielbeginn übernahmen die Hessen ab Mitte der ersten Hälfte das Kommando und hätten zur Pause bereits höher führen können. In der zweiten Halbzeit jagte bei Homburg ein Fehler den nächsten. Am Ende waren die Grün-Weißen mit dem 0:5 angesichts der Vielzahl an Frankfurter Chancen sogar noch gut bedient. So wird es für den FCH mehr als schwer, die hoch gesteckten Ziele zu erreichen.